На нагороду претендують дев'ять гравців.
Ламін Ямал, Getty Images
27 травня 2025, 09:40
Іспанська Ла Ліги на своєму офіційному сайті оголосила претендентів на звання найкращого гравця за підсумками сезону-2024/25.
На нагороду претендують дев'ять гравців:
- Рафінья Діас (Барселона) – 36 матчів, 18 голів, дев'ять асистів;
- Ламін Ямал (Барселона) – 35 матчів, дев'ять голів, 13 асистів;
- Роберт Левандовські (Барселона) – 34 матчі, 27 голів, два асисти;
- Педрі (Барселона) – 37 матчів, чотири голи, п'ять асистів;
- Джуд Беллінгем (Реал) – 31 матч, дев'ять голів, вісім асистів;
- Кіліан Мбаппе (Реал) – 34 матчі, 31 гол, три асисти;
- Вінісіус Жуніор (Реал) – 30 матчів, 11 голів, вісім асистів;
- Оян Сансет (Атлетік) – 29 матчів, 15 голів, один асист;
- Іско (Бетіс) – 22 матчі, дев'ять голів, вісім асистів.
Нагадаємо, Барселона стала чемпіоном Ла Ліги, випередивши два мадридські клуби — Реал та Атлетіко.
Раніше повідомлялося, що Облак встановив воротарський рекорд Ла Ліги всіх часів.