Іспанія

На нагороду претендують семеро фахівців.

Іспанська Ла Ліга на своєму офіційному сайті оголосила список претендентів на звання найкращого тренера за підсумками сезону-2024/25.

До списку претендентів на нагороду потрапили семеро фахівців:

- Ганс-Дітер Флік (Барселона) – перше місце, 28 перемог, чотири нічиї та шість поразок;

- Ернесто Вальверде (Атлетік) – четверте місце, 19 перемог, 13 нічиїх та шість поразок;

- Мічел (Жирона) – 16 місце, 11 перемог, вісім нічиїх та 19 поразок;

- Дієго Сімеоне (Атлетіко) – третє місце, 22 перемоги, десять нічиїх та шість поразок;

- Хосе Бордалас (Хетафе) – 13 місце, 11 перемог, дев'ять нічиїх та 18 поразок;

- Мануель Пеллегріні (Бетіс) – шосте місце, 16 перемог, 12 нічиїх та десять поразок;

- Маноло Гонсалес (Еспаньйол) – 14 місце, 11 перемог, дев'ять нічиїх та 18 поразок.

Раніше стали відомі номінанти на найкращого гравця сезону в іспанській Ла Лізі.