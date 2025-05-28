Іспанія

Плеймейкер переживає свою "другу молодість".

Атакувальний півзахисник Реал Бетіс Іско відзначився асистом у фіналі плей-оф Ліги конференцій УЄФА-2024/25.

Іско: Що є у Челсі, чого немає у нас? Гроші

На 9-й хвилині вирішального матчу проти Челсі, що проходить у Польщі, 33-річний іспанець віддав гольову передачу на Абде Еззальзулі, який і відкрив рахунок. Тепер на рахунку Іско 12 голів і 11 асистів у 33-х поєдинках усіх турнірів поточної кампанії.

За даними OptaJose, це найкращий за кількістю результативних дій сезон у кар'єрі плеймейкера. Нещодавно він уперше з 2019 року повернувся до заявки збірної Іспанії.

Слідкуйте за протистоянням Реал Бетіс — Челсі в нашій текстовій онлайн-трансляції.