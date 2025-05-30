Іспанія

Каталонські чвари.

Головний тренер каталонського Еспаньйола Маноло Гонсалес висловився про можливий перехід воротаря команди Жоана Гарсії до Барселони. Його слова наводить AS.

"Можливо, його вже продали, але в клубі мені про це нічого не сказали. Особисто я дуже сумніваюся, що він перейде в Барселону. Не скажу, що дам руку на відсікання, але...

Я знаю його ще по молодіжній та резервній команді і завжди вважав його воротарем топ-рівня. Думаю, він стане одним із найкращих голкіперів світу. За ту ціну, яку він коштує, я б довго не роздумував, якби міг його підписати.

Мені ніколи не подобалася Барселона. В дитинстві у мене була можливість перейти туди, але я відмовився", — заявив Гонсалес.