Іспанія

Мадридці хочуть закрити трансфер до старту Клубного чемпіонату світу, але Вільярреал не погоджується на запропоновані умови.

Атлетіко продовжує активні переговори з Вільярреалом щодо підписання атакувального півзахисника Алекса Баени.

Клуб із Мадрида запропонував 30 мільйонів євро та права на форварда Родріго Рікельме, який провів 26 матчів у сезоні, забивши один гол і зробивши один асист. Проте жовта субмарина відхилила цю пропозицію, вимагаючи вищу фіксовану трансферну суму та не наполягаючи на включенні Рікельме в угоду.

Хоча в контракті Баени прописана клаусула в розмірі 55 мільйонів євро, між гравцем і Вільярреалом існує джентльменська домовленість: у разі пропозиції в межах 45–50 мільйонів від топклубу він зможе покинути команду. Саме на такі умови й націлений Атлетіко, який прагне завершити угоду ще до старту клубного чемпіонату світу, де 15 червня зіграє з ПСЖ.

Алекс Баена провів вражаючий сезон: у 33 матчах за Вільярреал він забив сім м’ячів і віддав дев'ять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Лунін потрапив у сферу інтересів Атлетіко.