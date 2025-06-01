Іспанія

Німецький воротар підтвердив, що залишиться у клубі на наступний сезон і налаштований боротися за місце в основі.

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген прокоментував інформацію щодо свого можливого переходу в інший клуб після завершення сезону.

Попри зростання конкуренції в команді, німець запевнив, що не планує залишати Барселону та вже з нетерпінням чекає початку нового чемпіонату.

— Зі мною ніхто не розмовляв. Я знаю, що наступного року я буду в Барселоні. Барселона — один із найбільших клубів, конкуренція — це нормально. Для мене ситуація не зміниться. Я з нетерпінням чекаю наступного сезону з командою, яка дуже молода, динамічна і голодна — зазначив тер Штеген в коментарі журналісту Керрі Гау.

Нагадаємо, що тер Штеген захищає кольори каталонського клубу з 2014 року. За цей час він став шестиразовим чемпіоном Іспанії, шість разів вигравав Кубок країни, чотири рази здобував Суперкубок Іспанії, а також ставав переможцем Ліги чемпіонів.

Наразі відомо, що "блаугранас" ретельно стежать одразу за трьома футболістами на цій позиції, а з одним із них, Жоаном Гарсією з Еспаньйола, навіть мають просунуті перемовини щодо трансферу.