Іспанія

Англійці готують заміну для нестабільного Онана, але Барселона поки випереджає конкурентів у боротьбі за голкіпера.

Манчестер Юнайтед активно шукає нового воротаря і розглядає кандидатуру голкіпера Еспаньйола Жоана Гарсії. 24-річний іспанець потрапив у сферу інтересів англійського гранда після нестабільного сезону Андре Онана, який не завжди демонстрував упевнену гру у воротах.

Керівництво МЮ планує розпочати переговори з Еспаньйолом уже найближчим часом, аби встигнути узгодити умови трансферу до літа. Однак конкуренція за підписання Гарсії буде жорсткою — фаворитом у боротьбі за гравця вважається Барселона, яка бачить у ньому потенційного дублера або наступника Марка-Андре тер Штегена.

Сам Гарсія ще не визначився з майбутнім і, за повідомленнями іспанських ЗМІ, готовий вислухати всі пропозиції, перш ніж ухвалити остаточне рішення.

На рахунку воротаря 51 пропущений гол у 38 матчах (вісім "сухих") Ла Ліги-2024/25. Водночас він став лідером сезону за кількістю сейвів (146).

Раніше стало відомо, що гравець може поповнити склад мадридського Реала на тлі потенційного відходу його колеги за позицією Андрія Луніна.