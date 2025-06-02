Іспанія

Вражаючий сезон для німецького фахівця.

Головного тренера каталонської Барселони Ганс-Дітера Фліка визнано найкращим тренером чемпіонату Іспанії за підсумками сезону-2024/25. Про це повідомляє офіційний сайт Ла Ліги.

На нагороду також претендували: Хосе Бордалас (Гетафе), Маноло (Еспаньйол), Мануель Пеллегріні (Реал Бетіс), Мічел (Жирона), Ернесто Вальверде (Атлетік Більбао) та Дієго Пабло Сімеоне (Атлетіко Мадрид).

Барселона під керівництвом Гансі Фліка оформила внутрішній "требл" у сезоні-2024/25: перемога в Ла Лізі, Кубку та Суперкубку Іспанії.

Раніше повідомлялося, що Барселона завершила сезон Ла Ліги з унікальним досягненням.