Іспанія

Каталонці здобули більше очок на виїзді, ніж удома — таке в історії робили лише одного разу.

25 травня Барселона завершила сезон чемпіонату Іспанії переконливою перемогою над «Атлетіком» у Більбао з рахунком 3:0. Завдяки цьому результату команда фінішувала з 88 очками, посівши друге місце у турнірній таблиці.

Примітно, що блаугранас продемонстрували кращі результати в гостьових матчах, ніж на власному полі — 45 очок у виїзних іграх проти 43 на "Олімпійському стадіоні Луїс Компаніс".

Таким чином, Барселона стала лише другою командою в історії Ла Ліги, яка завершила чемпіонат із перевагою за очками на виїзді. Першим це зробив мадридський Реал у сезоні-2016/17, коли команда Зідана виграла чемпіонат із 47 очками на виїзді та 45 — вдома.

Нагадаємо, Ямал — найкращий асистент Ла Ліги сезону-2024/25.