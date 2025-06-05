Іспанія

Найкращий бомбардир Леганеса залишиться у Ла Лізі.

Валенсія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з нападником Леганеса Дані Рабою.

Угода з 29-річним іспанцем розрахована на два роки. Футболіст дістався "кажанам" безкоштовно, оскільки у нього 30 червня закінчується контракт з клубом.

Раба виступав за Леганес з 2022 року. Минулого сезону Дані провів 33 матчі, в яких забив дев'ять голів, ставши найкращим бомбардиром команди, яка вилетіла до Сегунди.

За підсумками сезону Валенсія посіла 11 місце у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги.

Раніше повідомлялося, що Ямал визнаний найкращим молодим гравцем Ла Ліги у сезоні-2024/25.