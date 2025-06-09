Іспанія

Transfermarkt оновив вартість гравців Ла Ліги: Ямаль — єдиний гравець з цінником у €200 млн, Вінісіус втратив €30 млн.

Менше ніж за тиждень до старту Клубного чемпіонату світу Transfermarkt оновив ринкові вартості 480 футболістів, які виступають у чемпіонаті Іспанії. Найбільша сенсація — 17-річний Ламін Ямал став найдорожчим гравцем не лише Ла Ліги, а й світу, піднявшись на позначку €200 млн.

Талант Барселони обійшов Вінісіуса Жуніора, чия ринкова вартість минулого сезону становила рекордні €200 млн, але тепер знизилась до €170 млн. Бразилець, попри яскравий початок сезону, не зміг втримати стабільний рівень і загубився на фоні нового партнера по атаці — Кіліана Мбаппе.

Схожа ситуація й у Родріго: ще один нападник Реала втратив €10 млн, опустившись до позначки €90 млн. Попри окремі яскраві матчі в Лізі чемпіонів, у Ла Лізі його внесок був мінімальним.

Кіліан Мбаппе, чия вартість у березні впала до €170 млн, тепер знову піднявся до €180 млн. Наразі Мбаппе й Джуд Беллінгем (чия вартість залишилася незмінною) ділять другу сходинку у списку найдорожчих гравців Ла Ліги.

Хавбек Барси Педрі піднявся в ціні на €20 млн (до €140 млн), Рафінья — на €10 млн (до €90 млн), а молодий захисник Пау Кубарсі також додав €10 млн, досягнувши позначки €80 млн.

Серед інших відкриттів оновлення — Алекс Баена з Вільярреала (+€5 млн, до €55 млн), який вже близький до переходу в Атлетіко, та Хесус Родрігес з Бетіса, котрий додав одразу €20 млн і тепер коштує €30 млн. Не менш вражаючий ривок здійснив Мікель Хаурегісар з Атлетіка — зростання до €30 млн і новий контракт до 2031 року без клаусули.

Раніше повідомлялося, що Ямал повторив два багаторічні рекорди.