Ліга націй

Португальський захисник поділився своїми думками після гри з Іспанією.

Захисник збірної Португалії Нуну Мендеш прокоментував перемогу своєї команди у фіналі Ліги націй проти Іспанії у серії післяматчевих пенальті.

"Це було одне з численних протистоянь, які відбуваються протягом сезону. На полі я зустрічався з багатьма талановитими гравцями, котрі вміють робити різницю. Сьогодні мені вдалося стримати Ямала. Я дуже радий, що допоміг команді виграти трофей.

Вся справа у стабільності. Я провів багато гарних матчів. Також багато криється у великому обсязі індивідуальної роботи, яку я роблю в клубі та збірній. Цей сезон я пройшов без травм на відміну від минулих років. Це також дуже важливо.

Ми дуже раді за Кріштіану Роналду. Він узяв новий титул. Він дуже допомагає нам на полі і поза ним. Він дає нам багато порад. Він неймовірно ставиться до своєї справи і має характер переможця. Він є орієнтиром для молодих гравців у збірній", — наводить слова Мендеша прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Португалія – Іспанія.