Іспанія

Відмова нападника грати за національну команду може обернутися санкціями не лише на рівні збірної, а й у клубі.

Нападник Барселони Роберт Левандовські може отримати дискваліфікацію за матчі клубного рівня через конфлікт зі збірною Польщі. Як повідомляє Przegląd Sportowy Onet, протистояння з головним тренером національної команди Міхалом Пробєжом може мати серйозні юридичні наслідки.

Після публічної заяви Левандовські про небажання виступати за збірну під керівництвом Пробєжа, існує ймовірність, що форвард відмовиться приїжджати на наступні виклики. У такому випадку, згідно з регламентом ФІФА (пункти 3.1, 5 і 6), гравцю загрожує автоматичне відсторонення на час проведення матчів національної команди плюс додаткові п’ять днів — що виключає участь у щонайменше одному поєдинку за Барселону.

Юрист Матеуш Станкевич зазначає, що гравець не має права самостійно відмовлятися від виклику до збірної без офіційного звільнення, інакше можливі й додаткові дисциплінарні санкції згідно з Кодексом ФІФА.

Особливої гостроти ситуації додає те, що Пробєж ще не виключив Левандовські зі списку потенційних гравців. У разі офіційного виклику і повторної відмови нападника — наслідки стануть неминучими.

Роберт Левандовські забив 85 голів у 158 матчах за польську національну команду. Дебют гравця відбувся в далекому 2008 році.

Міхал Пробеж обіймає посаду керманича збірної Польщі з вересня 2023 року.