Іспанія

На першому тренуванні новий наставник побачив повернення кількох лідерів, хоча частина гравців ще відновлюється після травм.

Новий головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо провів своє перше тренування з командою. У понеділок відбулося стартове заняття в межах підготовки до Клубного чемпіонату світу, де вершкові стартують вже 18 червня матчем проти Аль-Хіляля.

До загальної групи повернулися Едер Мілітао, Тібо Куртуа, Даніель Карвахаль, Давід Алаба та Браїм Діас. Водночас кілька гравців команди залишаються у списку травмованих.

Антоніо Рюдігер, Ферлан Менді, Ендрік і Едуардо Камавінга продовжують курс відновлення, а Федеріко Вальверде, який мав проблеми з попереком, наразі працює індивідуально в тренажерному залі.

Раніше повідомлялось, що Родріго чекає на розмову з Алонсо перед рішенням щодо майбутнього в Реалі.