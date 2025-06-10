Іспанія

Спортивний директор Барселони прокоментував трансфер Вітора Роке та виклики, з якими стикаються молоді таланти у Реалі та Барселоні.

Спортивний директор Барселони прокоментував трансфер Вітора Роке та виклики, з якими стикаються молоді таланти у Реалі та Барселоні.

20-річний бразильський форвард Вітор Роке, який приєднався до каталонців посеред сезону-2023/24, так і не зміг закріпитися в основному складі та врешті-решт був проданий назад до Палмейраса. Деку підтвердив, що рішення про його січневе придбання було прийнято за погодженням з тодішнім тренером Хаві, з метою швидшої адаптації гравця.

"З тренерами завжди радяться, коли справа стосується підписань. Рішення про придбання Вітора Роке в січні було ухвалено Хаві. Суть полягала в тому, щоб він швидше адаптувався. Але, зрештою, це футбол. Їхати до Європи рано завжди складно. Тим більше у Барселону чи Реал.

Ендрік у Мадриді формально провів багато ігор, але загалом він теж мав трохи шансів проявити себе. Ми говоримо про клуби, які є найвищим ступенем у кар'єрі. Для таких молодих чоловіків це може бути нелегко. Іноді щось не виходить.

І Вітор не коштував так дорого, як кажуть люди. До того ж ми повернули більшу частину інвестицій – 25 з 30 мільйонів євро", – сказав спортивний директор Барселони.

Роке в цьому сезоні забив сім голів та віддав дві гольові передачі за 33 матчі.