Іспанія

Іспанець поділився емоціями на презентації.

Новачок Реала Дін Гюйсен прокоментував свій трансфер у Мадрид.

"Дякую президентові Флорентіно Пересу. Я хотів бути тут із першого дня. З того часу, як Реал Мадрид покликав мене, я навіть не дивився у бік інших клубів. Я дякую своїй родині за все – від щоденних поїздок на тренування до переїздів разом зі мною. І дякую моїм братам і сестрам.

Я перейшов у найкращий клуб світу і готовий віддати усі свої сили. Зі смиренністю, сподіваюся, ми зможемо виграти багато трофеїв разом. Реал – клуб мого життя", — сказав Гюйсен.

У поточному сезоні іспанський центрбек провів 34 матчі за Борнмут, в яких він забив 3 голи та віддав 1 асист.