Іспанія

Легенда Реала не схвалив кепку 17-річного вінгера на офіційному заході.

Легенда мадридського Реала та колишній півзахисник Гуті висловив своє невдоволення зовнішнім виглядом 17-річного вінгера Барселони та збірної Іспанії Ламіна Ямала на пресконференції. Після перемоги над Францією (5:4) у Лізі націй, Ямал з'явився перед журналістами в кепці, одягнутій козирком назад, що викликало критику з боку Гуті.

"Я не знаю, чи вперше бачу хлопця з кепкою задом наперед. Мені це не подобається. Тому що він у збірній Іспанії! Коли він поїде на Ібіцу і кудись ще – будь ласка, нехай одягає, але не на пресконференції збірної Іспанії. Мені це не подобається.

Це не провина Ламіна, він зрештою робить те, що хоче. Проблема в тому, що поряд немає того, хто скаже: Слухай, на пресконференцію краще піти без кепки", — сказав Гуті у програмі El Chiringuito.

Раніше повідомлялося, що Ямал повторив два багаторічні рекорди.