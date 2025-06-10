Іспанія

Каталонський клуб може уникнути спортивних санкцій, домовившись про зменшення штрафу до 15 мільйонів євро.

Барселона знову опинилася в центрі уваги через свої фінансові справи, але цього разу під пильним оком УЄФА. Європейський футбольний керівний орган готується накласти на клуб значний штраф за невідповідності у бухгалтерському обліку, пов'язані з його агресивною політикою фінансових важелів.

Суть проблеми полягає в принципово різних підходах до відображення доходів. Якщо в іспанській Ла Лізі надходження від активації цих важелів трактувалися як звичайні операційні доходи, то УЄФА розглядає їх як виняткові, що виходять за рамки стандартних фінансових правил.

Ситуація загострилася після того, як Барселону вже штрафували на 500 тисяч євро за порушення фінансового фейр-плей, викликаючи побоювання щодо можливих спортивних санкцій. Щоб уникнути цього, президент клубу Жоан Лапорта особисто зустрічався з головою УЄФА Александером Чеферіном, намагаючись пояснити складну структуру фінансової звітності Барселони.

За початковими даними Mundo Deportivo, виконавча колегія УЄФА схилялася до штрафу в розмірі 60 мільйонів євро. Однак завдяки інтенсивним переговорам, клуб, схоже, зумів пом'якшити удар. Барселона наполягала на своїй унікальній структурі управління сосьос, що унеможливлює традиційне залучення капіталу через продаж акцій. Крім того, каталонці апелювали до того, що їхні фінансові важелі були схвалені президентом Ла Ліги Хав'єром Тебасом, що в Іспанії дозволяло їм продавати активи на певний термін з подальшим поверненням.

Як повідомляється, після тривалих обговорень, УЄФА пішла на поступки. Очікується, що фінальна сума штрафу буде знижена до 15 мільйонів євро, за умови, що Барселона неухильно дотримуватиметься правил фінансового фейр-плей у майбутньому.

У Барселоні зберігають оптимізм щодо цієї ситуації. У клубі впевнені, що навіть знижений штраф не матиме істотного впливу на їхнє фінансове становище завдяки успішному виступу команди в минулому сезоні. Штраф, ймовірно, буде покритий з бюджету, виділеного на непередбачені витрати. Наразі сторони перебувають на фінальній стадії переговорів, узгоджуючи остаточну суму та конкретні фінансові зобов'язання.

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