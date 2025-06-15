Мадридці готують трансферну стратегію на сезон-2026/27 — в пріоритеті оборонці з Ліверпуля, Арсеналу та Валенсії.
Ibrahima Konaté, getty images
15 червня 2025, 17:58
Реал Мадрид продовжує будувати довгострокову трансферну політику, орієнтуючись на підписання гравців на правах вільних агентів. Після успішних переходів таких зірок, як Давід Алаба, Антоніо Рюдігер, Кіліан Мбаппе та Трент Александер-Арнольд, керівництво клубу вже формує список потенційних новачків на літо 2026 року.
За інформацією Marca, головною ціллю мадридців є 26-річний центральний захисник Ліверпуля та збірної Франції Ібраїма Конате, контракт якого спливає саме влітку 2026-го.
Окрім нього, Реал пильно стежить за 18-річним фулбеком Арсеналу Майлзом Льюїсом-Скеллі та 20-річним центрбеком Валенсії Крістіаном Москерою. Обидва також мають чинні угоди до літа 2026 року.
Європейські клуби занепокоєні інтересом з боку Реала, адже втримати гравців з контрактом, що добігає кінця, буде непросто. А нові угоди на фоні зацікавленості іспанського гранда обійдуться значно дорожче.
Раніше повідомлялося, що Ліверпуль підписав Фрімпонга.