Іспанія

Мадридці готують трансферну стратегію на сезон-2026/27 — в пріоритеті оборонці з Ліверпуля, Арсеналу та Валенсії.

Реал Мадрид продовжує будувати довгострокову трансферну політику, орієнтуючись на підписання гравців на правах вільних агентів. Після успішних переходів таких зірок, як Давід Алаба, Антоніо Рюдігер, Кіліан Мбаппе та Трент Александер-Арнольд, керівництво клубу вже формує список потенційних новачків на літо 2026 року.

За інформацією Marca, головною ціллю мадридців є 26-річний центральний захисник Ліверпуля та збірної Франції Ібраїма Конате, контракт якого спливає саме влітку 2026-го.

Окрім нього, Реал пильно стежить за 18-річним фулбеком Арсеналу Майлзом Льюїсом-Скеллі та 20-річним центрбеком Валенсії Крістіаном Москерою. Обидва також мають чинні угоди до літа 2026 року.

Європейські клуби занепокоєні інтересом з боку Реала, адже втримати гравців з контрактом, що добігає кінця, буде непросто. А нові угоди на фоні зацікавленості іспанського гранда обійдуться значно дорожче.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль підписав Фрімпонга.