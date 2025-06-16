Іспанія

Іспанський клуб підписав з ексвихованцем Барселони контракт до 2029 року.

Ілайш Моріба продовжить кар’єру у складі Сельти. Іспанський клуб викупив права на 22-річного півзахисника у РБ Лейпциг і підписав з ним контракт до літа 2029 року.

Сезон-2024/25 Моріба провів у складі Сельти на правах оренди. За рік Ілайш відіграв 35 матчів, відзначився одним забитим м’ячем та віддав два асисти. Цього вистачило, аби переконати керівництво клубу у доцільності повноцінного трансферу.

Моріба є вихованцем Барселони, за яку провів 18 офіційних матчів. На його рахунку один гол і три результативні передачі за основну команду каталонців. Однак закріпитися в Барселоні молодому хавбеку не вдалося, і він перебрався до Лейпцига.

У німецькому клубі теж не склалося — Моріба постійно відправлявся в оренди, зокрема в Валенсію та Хетафе.