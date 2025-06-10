Іспанія

Досвідчений голкіпер переходить з Венеції на правах вільного агента, підписавши контракт на чотири сезони.

Сельта зробила придбання у міжсезоння-2025/26, оголосивши про підписання контракту з румунським голкіпером Іонуцом Андреєм Раду.

28-річний воротар прибуває з італійської Серії А, де він захищав кольори Венеції, і приєднався до Сельти на правах вільного агента, уклавши угоду на наступні чотири сезони.

Його футбольна освіта розпочалася в академіях Стяуа та Динамо Бухарест, після чого він приєднався до молодіжної системи міланського Інтера. В Італії голкіпер також виступав за такі команди, як Дженоа, Парма та Кремонезе. Крім того, він мав досвід гри у французькій Лізі 1 з Осером та англійській Прем'єр-лізі з Борнмутом.

Нагадаємо, Сельта кваліфікувалась до Ліги Європи сезону 2025/26.