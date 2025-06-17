Іспанія

Молодий талант залишиться у рідному клубі попри інтерес провідних європейських команд.

Депортіво офіційно оголосив про новий довгостроковий контракт із вінгером Єремаєм Ернандесом Кубасом.

Новий договір буде чинним до червня 2030 року, з можливістю продовження ще на три сезони. Також клуб переглянув умови гравця, суттєво підвищивши суму відступних.

Ця угода стала знаковою для клубу — Єремай, вихованець системи Абегондо, вирішив залишитися в Ла-Коруньї, незважаючи на серйозний інтерес з боку кількох європейських клубів.

Раніше повідомлялося, що 22-річний Єремай був близький до переїзду в італійський Комо, проте цей трансфер зірвався.

У минулому сезоні іспанський вінгер провів за Депортіво в другому дивізіоні Іспанії 39 матчів, в яких він забив 15 голів та віддав 5 результативних передач.