Каталонський клуб прагне підписати зіркового вінгера, але не має можливості одразу виплатити повну суму відступних. Більбао не готовий йти на компроміси.
Ніко Вільямс, Getty Images
19 червня 2025, 21:49
Каталонська Барселона не відмовляється від спроб підписати атакувального лідера Атлетика Ніко Вільямса. За інформацією El Correo, чемпіони Іспанії хочуть перевершити суму клаусули в контракті гравця, яка складає 58 мільйонів євро. Проте клуб не готовий заплатити всю суму одразу, а планує провести оплату частинами.
Подібна схема вже пропонувалась Атлетику у 2024 році, однак тоді клуб з Більбао категорично відмовився її приймати. Атлетик традиційно дотримується принципової позиції: або вся сума відступних одразу, або гравець залишається в клубі.
Попри складну фінансову ситуацію, Барселона прагне укріпити фланги атаки й бачить у Вільямсі ідеального кандидата. Однак без суттєвих змін у політиці Атлетика трансфер залишається малоймовірним.
Каталонці можуть або знайти фінансове рішення, яке дозволить сплатити повну суму клаусули, або відмовитися від ідеї трансферу — адже переговорів у традиційному форматі Атлетик вести не збирається.
За сезон Вільямс провів 45 матчів, у яких забив 11 голів та віддав сім гольових передач.