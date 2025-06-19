Іспанія

Каталонський клуб прагне підписати зіркового вінгера, але не має можливості одразу виплатити повну суму відступних. Більбао не готовий йти на компроміси.

Каталонська Барселона не відмовляється від спроб підписати атакувального лідера Атлетика Ніко Вільямса. За інформацією El Correo, чемпіони Іспанії хочуть перевершити суму клаусули в контракті гравця, яка складає 58 мільйонів євро. Проте клуб не готовий заплатити всю суму одразу, а планує провести оплату частинами.

Подібна схема вже пропонувалась Атлетику у 2024 році, однак тоді клуб з Більбао категорично відмовився її приймати. Атлетик традиційно дотримується принципової позиції: або вся сума відступних одразу, або гравець залишається в клубі.

Попри складну фінансову ситуацію, Барселона прагне укріпити фланги атаки й бачить у Вільямсі ідеального кандидата. Однак без суттєвих змін у політиці Атлетика трансфер залишається малоймовірним.

Каталонці можуть або знайти фінансове рішення, яке дозволить сплатити повну суму клаусули, або відмовитися від ідеї трансферу — адже переговорів у традиційному форматі Атлетик вести не збирається.

За сезон Вільямс провів 45 матчів, у яких забив 11 голів та віддав сім гольових передач.