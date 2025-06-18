Німеччина

Мюнхенці хочуть підсилити лівий фланг атаки.

Мюнхенська Баварія одним із пріоритетів у цьогорічній літній трансферній атаці для себе визначила підписання гравця на лівий фланг атаки.

Тривалий час при цьому "Рекордмайстер" вели перемовини з іспанським нападником баскського Атлетіка Ніко Вільямсом, але той наразі більше схиляється до трансферу до каталонської Барселони.

Проте на цьому перелік потенційних кандидатів для німецького клубу себе не вичерпав — Баварія ще за ходом сезону напрацьовувала можливість підписання японського форварда англійського Брайтона Каору Мітоми чи нападника Ліверпуля Коді Гакпо.

Обидва гравці мають бажання долучитись до німецького колективу, проте перемовини з їхніми клубами наразі перебувають у зародку.

28-річний Мітома за сезон забив 11 голів та віддав чотири гольові передачі в 41 матчі, тоді як 26-річний Гакпо забив 18 голів та віддав сім асистів у 49 іграх.