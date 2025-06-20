Іспанія

Зірка Реала ізольовано готується до можливого повернення в матчі проти Пачуки.

Кіліан Мбаппе поступово відновлюється після гострого гастроентериту. Як повідомляє Marca, французький нападник уже виписаний з лікарні та повернувся в готель, де перебуває на ізоляції від команди.

Футболіст розпочав аеробні тренування, що є першим кроком до повернення в загальну групу Реала. Очікується, що Мбаппе зможе взяти участь лише в одному повноцінному тренуванні перед другим матчем мадридського клубу на Клубному чемпіонаті світу, який відбудеться наступної неділі проти мексиканської Пачуки.

Гра відбудеться 22 червня о 22:00. Заключна гра групової стадії турніру проти Зальцбурга пройде 27 червня о 04:00.

Окрім Мбаппе, у готелі залишається ще один гравець – Дані Карвахаль. Правий захисник скаржиться на болі в шиї і наразі проходить індивідуальні тренування з фізіотерапевтом.

У поточному сезоні 26-річний Мбаппе демонструє блискучу результативність — 43 забиті м’ячі та п'ять результативних передач у 56 матчах за Реал у всіх змаганнях.