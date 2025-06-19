Англія

Лондонський клуб погодив трансфер 26-річного іспанського півзахисника за суму понад 60 мільйонів євро.

Арсенал досяг згоди з Реалом Сосьєдад щодо трансферу опорного півзахисника Мартіна Субіменді. Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Сума угоди перевищує 60 мільйонів євро — трохи більше за клаусулу, прописану в контракті гравця. Проте завдяки хорошим взаєминам між клубами та попереднім домовленостям Арсеналу дозволили розбити платіж на кілька частин, що суттєво полегшило фінансову структуру трансферу.

26-річний Субіменді є вихованцем баскського клубу та вже давно перебуває в полі зору провідних європейських команд. У сезоні-2024/25 він провів 48 матчів за Реал Сосьєдад, відзначився двома голами та однією результативною передачею.

Окрім Субіменді, Арсенал планує підписати нового нападника — серед головних кандидатів Беньямін Шешко та Віктор Дьокереш. Також тривають перемовини щодо нових контрактів для Букайо Сака, Вільямом Саліба, Томасом Парті, Габріелем "Біг Габі" та інших ключових гравців.