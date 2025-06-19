Іспанія

Французький нападник пропустив гру КЧС проти Аль-Хіляля, не тренується з командою і перебуває під сумнівом на наступний матч з Пачукою.

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе опинився в ізоляції через вірусне захворювання, що серйозно вплинуло на його участь у підготовці та матчах команди.

За інформацією іспанського видання Marca, французький форвард вже пропустив кілька тренувань та не з'явився на першій грі мадридців у клубному чемпіонаті світу проти Аль-Хіляля, яка завершилася внічию 1:1. Також Мбаппе не був присутній на офіційній фотосесії команди.

У зв'язку з внутрішніми протоколами безпеки, футболіста ізолювали від решти складу, аби уникнути можливого поширення інфекції. Наразі стан гравця не дозволяє йому нормально харчуватися — він обмежується лише фруктами та водою.

Під питанням і участь Кіліана у другому матчі турніру проти мексиканської Пачуки, який запланований на 22 червня о 22:00 за київським часом.

У поточному сезоні 26-річний Мбаппе демонструє блискучу результативність — 43 забиті м’ячі та п'ять результативних передач у 56 матчах за Реал у всіх змаганнях.