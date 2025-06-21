Іспанія

Фінансовий стан Барси поліпшується.

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта висловився про реконструкцію стадіону Камп Ноу. Його слова наводить El Mundo Deportivo.

"Ми хочемо перебувати на стадіоні XXI століття. Це не реконструкція, це новий стадіон. Ми хочемо, щоб гравці були там якомога швидше.

Ми не бажали втрачати купівельну спроможність, і Камп Ноу стане ключем до отримання доходу. Ми перебуваємо в позитивній фазі, а не просто в стабільній.

Це спадщина, яку ми залишимо дітям і онукам. Ми плануємо повернутися восени. З вересня ми маємо намір повернутися в Ла Лігу з мінімальними гарантіями.

У серпні на Кубку Гампера пройде перше випробування. Місткість ще не відома, але 10 серпня ми хочемо зіграти там у рамках кубка", — заявив Лапорта.

Раніше Лапорта висловився щодо економічного становища каталонського клубу.