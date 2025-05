Англія

Перші нагороди за підсумками сезону від англійської Прем’єр-ліги.

Англійська Прем'єр-ліга визначила найкращий гол у минулому сезоні-2024/25.

Автором найкращого голу став нападник Манчестер Сіті Омар Мармуш, який забив його у ворота Борнмута (3:1) дальнім ударом у матчі передостаннього 37 туру АПЛ.

Автором найкращого голу став нападник Манчестер Сіті Омар Мармуш

Тим часом форварда Ньюкасла Александера Ісака було визнано автором найпотужнішого забитого м'яча.

Шведський нападник відзначився результативним ударом у матчі проти Ліверпуля (3:3). У момент удару швидкість м'яча становила 108,94 км/год.

Це стало найвищою середньою швидкістю серед усіх голів, забитих з-за меж штрафного майданчика і які не мали рикошету.

Також АПЛ визначила найкращий сейв сезону, автором якого став воротар Астон Вілли Еміліано Мартінес, який він здійснив у поєдинку проти Ноттінгем Форест.

Шведський нападник відзначився результативним ударом у матчі проти Ліверпуля (3:3). У момент удару швидкість м'яча становила 108,94 км/год.

