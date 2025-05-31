Англійська Прем'єр-ліга визначила найкращий гол у минулому сезоні-2024/25.

Автором найкращого голу став нападник Манчестер Сіті Омар Мармуш, який забив його у ворота Борнмута (3:1) дальнім ударом у матчі передостаннього 37 туру АПЛ.

Тим часом форварда Ньюкасла Александера Ісака було визнано автором найпотужнішого забитого м'яча.

Шведський нападник відзначився результативним ударом у матчі проти Ліверпуля (3:3). У момент удару швидкість м'яча становила 108,94 км/год.

Це стало найвищою середньою швидкістю серед усіх голів, забитих з-за меж штрафного майданчика і які не мали рикошету.

Також АПЛ визначила найкращий сейв сезону, автором якого став воротар Астон Вілли Еміліано Мартінес, який він здійснив у поєдинку проти Ноттінгем Форест.

Раніше стала відома символічна збірна АПЛ-2024/25 за версією фанатів.