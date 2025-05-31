Перші нагороди за підсумками сезону від англійської Прем’єр-ліги.
Омар Мармуш, Getty Images
31 травня 2025, 18:59
Англійська Прем'єр-ліга визначила найкращий гол у минулому сезоні-2024/25.
Автором найкращого голу став нападник Манчестер Сіті Омар Мармуш, який забив його у ворота Борнмута (3:1) дальнім ударом у матчі передостаннього 37 туру АПЛ.
Тим часом форварда Ньюкасла Александера Ісака було визнано автором найпотужнішого забитого м'яча.
Шведський нападник відзначився результативним ударом у матчі проти Ліверпуля (3:3). У момент удару швидкість м'яча становила 108,94 км/год.
Це стало найвищою середньою швидкістю серед усіх голів, забитих з-за меж штрафного майданчика і які не мали рикошету.
Також АПЛ визначила найкращий сейв сезону, автором якого став воротар Астон Вілли Еміліано Мартінес, який він здійснив у поєдинку проти Ноттінгем Форест.
Раніше стала відома символічна збірна АПЛ-2024/25 за версією фанатів.