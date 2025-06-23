Іспанія

Мадридці розглядають 32-річного нападника Вест Гема як бюджетний варіант до лав досвідчених резервістів.

Реал Мадрид продовжує пошук досвідченого форварда для підсилення глибини складу в атаці. За інформацією іспанських джерел, керівництво клубу звернуло увагу на німецького нападника Вест Гема Нікласа Фюллькруга.

У Мадриді шукають футболіста, який не вимагатиме гарантованого місця в основному складі, але зможе підмінити ключових гравців у разі потреби. 32-річний Фюллькруг відповідає цьому профілю: досвідчений, фізично потужний і тактично гнучкий.

Очікується, що потенційний трансфер не буде обтяжливим для Реала з фінансового боку — гравець не входить до числа зірок АПЛ, а його контракт з лондонцями не містить високих відступних.

У сезоні-2024/25 Фюллькруг взяв участь у 20 матчах, відзначившись трьома голами та двома асистами.

Раніше стало відомо, що захисника Роми запропонували Реалу.