Іспанія

"Вершкові" мають намір виручити більше коштів за українського воротаря.

Воротар мадридського Реалу Андрій Лунін може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє Defensa Central.

За інформацією джерела, у послугах 26-річного українця зацікавлений Манчестер Юнайтед, який вже зробив офіційну пропозицію для "вершкових", але отримав відмову.

Зазначається, що "червоні дияволи" запропонували за українця 15 мільйонів євро, тоді як Реал хоче виручити більше грошей за свого резервного воротаря.

Минулого сезону Лунін провів 14 поєдинків, з яких шість на нуль при 19 пропущених м'ячах.

Раніше повідомлялося, що Челсі, Астон Вілла та Монако претендують на Луніна.