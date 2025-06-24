Угода з італійським фахівцем розрахована на два роки.
Алессіо Ліші, Getty Images
24 червня 2025, 11:20
Осасуна на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера, яким став Алессіо Ліші.
Угода з 39-річним італійцем розрахована на два роки.
До цього Ліші працював з Леванте, а потім очолив Мірандес, разом з яким дійшов до фіналу плей-оф за місце в Ла Лізі на сезон-2025/26, але поступився Ов'єдо.
На своєму новому місці Ліші замінив Вісенте Морено, з яким Осасуна вирішила розлучитися.
За підсумками минулого сезону Осасуна посіла дев'яте місце у турнірній таблиці Ла Ліги.