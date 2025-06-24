Іспанія

Угода з італійським фахівцем розрахована на два роки.

Осасуна на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера, яким став Алессіо Ліші.

Угода з 39-річним італійцем розрахована на два роки.

До цього Ліші працював з Леванте, а потім очолив Мірандес, разом з яким дійшов до фіналу плей-оф за місце в Ла Лізі на сезон-2025/26, але поступився Ов'єдо.

На своєму новому місці Ліші замінив Вісенте Морено, з яким Осасуна вирішила розлучитися.

За підсумками минулого сезону Осасуна посіла дев'яте місце у турнірній таблиці Ла Ліги.