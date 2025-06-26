Іспанія

Рішення очевидне — залишатись у Мадриді.

Чергове трансферне вікно — чергова сага довкола можливого відходу українського воротаря Андрія Луніна з мадридського Реала.

26-річний виконавець навіть у статусі резервного голкіпера користується значним попитом на трансферному ринку, і з ним уже контактувала чимала кількість клубів цього літа.

Однак спочатку "бланкос" не виказали бажання розлучатись із власним футболістом, контракт якого розрахований до 2030 року.

А потім з’явилась інформація від іспанських ЗМІ, що жоден із проєктів розвитку, які потенційні покупці запропонували Луніну, не зацікавив воротаря по-справжньому.

За сезон Андрій провів 14 матчів, пропустив 19 голів та шість ігор провів "на нуль".