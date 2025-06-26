Іспанія

Чистка в рядах іспанських футбольних суддів.

Королівська футбольна федерація Іспанії (RFEF) звільнила очільника суддівського корпусу країни Луїса Медіну Кантальєхо. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, президент RFEF Рафаель Лузан також відсторонив від виконання обов'язків голову комітету ВАР Клоса Гомеса, заступника голови Рубіноса Переса та віце-президенти Лісондо Кортеса.

Зазначається, що справа Негрейри завдала великої шкоди репутації Медіни Кантальєхо, втім однією з найбільших проблем вже колишнього очільника суддівського корпусу було те, що проти нього протягом довгого часу виступав Реал Мадрид.

Підкреслюється, що деякі чинні іспанські рефері говорили, що їм не зовсім подобається манера поведінки Медіни Кантальєхо, хоча вони наголошували на його цінності та технічних знаннях, щоб продовжувати керувати організацією.

Раніше президент Ла Ліги Хав'єр Тебас висловився про взаємовідносини з головою мадридського Реала Флорентіно Пересом.