Іспанія

Вічна битва двох президентів продовжується.

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас висловився про взаємовідносини з головою мадридського Реала Флорентіно Пересом. Його слова наводить Cadena SER.

"З Реалом, як клубом, відносини такі, якими вони мають бути, за винятком проблем зі спортивними трансляціями.

Натомість з Флорентіно Пересом наразі немає жодних стосунків, тому що ми дотримуємося двох абсолютно різних позицій щодо організації професійного футболу. Флорентіно дотримується підходу Суперліги, елітарного й олігархічного, а ми не на цьому шляху.

Президент Реала ходить і говорить за кожним обідом або вечерею, що він збирається повалити мене, що Вища спортивна рада Іспанії виступає за моє відсторонення.

Ну, вони не погодяться з моделлю управління, коли у мене буде переважна більшість в інших клубах, а Флорентіно цього не хоче", — сказав Тебас.

Раніше Хав'єр Тебас назвав головних претендентів на отримання Золотого м'яча.