Іспанія

Сума трансферу може становити близько 25 мільйонів євро.

Півзахисник Страсбура Мухамаду Хабіб Діарра може продовжити свою кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, у послугах 21-річного сенегальця зацікавлений мадридський Атлетіко, який вже розпочав переговори з представниками гравця.

Сам Діарра готовий перебратися до Мадрида, проте Атлетіко не форсує переговори, а сума трансферу може становити близько 25 мільйонів євро.

У минулому сезоні Діарра провів 33 матчі, в яких забив чотири голи та віддав п'ять гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Челсі підписав захисника Страсбура Сарра.