Іспанія

Форвард Реала пропустив три матчі турніру, але повертається до гри у 1/8 фіналу.

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе повністю відновився після гострого гастроентериту та готовий допомогти команді у матчі 1/8 фіналу клубного чемпіонату світу проти туринського Ювентуса.

Про це повідомив головний тренер іспанського гранда Хабі Алонсо, зазначивши, що футболіст почувається добре та перебуває у повній бойовій готовності.

Через хворобу французький форвард був змушений пропустити стартові поєдинки Реала на турнірі – проти Аль-Хілаля (1:1), Пачуки (3:1) та Зальцбурга (3:0).

Зустріч між Реалом і Ювентусом відбудеться 1 липня о 22:00 за київським часом. Переможець матчу вийде до чвертьфіналу, де на нього чекатиме дуель з Монтерреєм або дортмундською Боруссією.