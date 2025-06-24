Форвард Реала пропустив два матчі на Клубному чемпіонаті світу, але поступово набирає форму.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
24 червня 2025, 09:21
Французький нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе продовжує реабілітацію після перенесеного гострого гастроентериту. Гравця госпіталізували 19 червня, але того ж дня виписали, і він вже розпочав індивідуальні тренування.
Через проблеми зі здоров’ям Мбаппе пропустив стартові зустрічі на клубному чемпіонаті світу — проти Аль-Хілаля (1:1) та Пачуки (3:1). Проте є шанс, що зірковий форвард з’явиться на полі у третьому турі, де вершкові зустрінуться з австрійським Ред Булл Зальцбург.
Хоча Кіліан ще не тренується у загальній групі, він активно працює в залі, відновлюючи фізичну форму. Остаточне рішення щодо його участі в матчі ухвалить медичний штаб ближче до гри.
У поточному сезоні 26-річний Мбаппе демонструє блискучу результативність — 43 забиті м’ячі та п'ять результативних передач у 56 матчах за Реал у всіх змаганнях.