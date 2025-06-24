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Форвард Реала пропустив два матчі на Клубному чемпіонаті світу, але поступово набирає форму.

Французький нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе продовжує реабілітацію після перенесеного гострого гастроентериту. Гравця госпіталізували 19 червня, але того ж дня виписали, і він вже розпочав індивідуальні тренування.

Через проблеми зі здоров’ям Мбаппе пропустив стартові зустрічі на клубному чемпіонаті світу — проти Аль-Хілаля (1:1) та Пачуки (3:1). Проте є шанс, що зірковий форвард з’явиться на полі у третьому турі, де вершкові зустрінуться з австрійським Ред Булл Зальцбург.

Хоча Кіліан ще не тренується у загальній групі, він активно працює в залі, відновлюючи фізичну форму. Остаточне рішення щодо його участі в матчі ухвалить медичний штаб ближче до гри.

У поточному сезоні 26-річний Мбаппе демонструє блискучу результативність — 43 забиті м’ячі та п'ять результативних передач у 56 матчах за Реал у всіх змаганнях.