Іспанія

Ще один судовий позов між гравцем збірної Франції та паризьким грандом.

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе продовжує війну зі своїм колишнім клубом ПСЖ. Про це повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, 26-річний француз подав до суду на паризький клуб, за який він виступав з 2018 по 2024 рік.

Кіліан звинувачує колишній клуб у психологічному тиску та спробах його примусу до підписання нового контракту у 2023 році, коли його було відсторонено від тренувань з основною командою.

Також зазначається, що Мбаппе подав позов у ​​травні цього року, а судове розслідування розпочалося цього вівторка, 24 червня.

Нагадаємо, Мбаппе перейшов до Реалу влітку 2024 року на правах вільного агента.

Додамо, що раніше ПСЖ подав до суду на Мбаппе, вимагаючи 98 млн євро.