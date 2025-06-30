Іспанія

Каталонці розраховують на свій оновлений стадіон як на арену вирішального поєдинку світової першості.

Барселона офіційно підтвердила намір поборотися за право проведення фінального матчу чемпіонату світу 2030 року на модернізованому Камп Ноу. Про це повідомляє іспанське видання La Vanguardia.

Віцепрезидентка клубу Елена Форт заявила, що оновлений стадіон повинен стати одним із символів світового футболу — і цілком заслуговує на те, щоб прийняти вирішальний матч майбутнього мундіалю.

Камп Ноу наразі перебуває на завершальній стадії реконструкції. Після модернізації арена вміщуватиме 105 тисяч глядачів, ставши найбільшою у Європі. Барселона повернеться на рідне поле вже 10 серпня, коли зіграє на ньому матч за Кубок Жоана Гампера.

Чемпіонат світу 2030 року пройде у шести країнах. Перші матчі відбудуться в Південній Америці — в Уругваї, Аргентині та Парагваї. Основна частина турніру розгорнеться в Іспанії, Португалії та Марокко. І саме Іспанія вважається головним претендентом на проведення фіналу.

Раніше повідомлялося, що Барселона придбає таланта Копенгагена.