Іспанія

Чергова порція критики від іспанського функціонера.

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас висловився про Клубний чемпіонат світу. Його слова наводить Marca.

"Клубний чемпіонат світу завдає шкоди календарю. Гроші, які отримують клуби за участь у турнірі, шкодять конкуренції.

Вони просять більше часу на відпочинок, але при цьому заробляють 140 мільйонів євро, що вдвічі більше, ніж бюджет Алавеса. Ми випускаємо це з уваги", — сказав Тебас

Раніше центральний захисник Манчестер Сіті Мануель Аканджі розкритикував КЧС.