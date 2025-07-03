Чергова порція критики від іспанського функціонера.
Хав'єр Тебас, getty images
03 липня 2025, 12:22
Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас висловився про Клубний чемпіонат світу. Його слова наводить Marca.
"Клубний чемпіонат світу завдає шкоди календарю. Гроші, які отримують клуби за участь у турнірі, шкодять конкуренції.
Вони просять більше часу на відпочинок, але при цьому заробляють 140 мільйонів євро, що вдвічі більше, ніж бюджет Алавеса. Ми випускаємо це з уваги", — сказав Тебас
Раніше центральний захисник Манчестер Сіті Мануель Аканджі розкритикував КЧС.