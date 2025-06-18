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Хав'єр Тебас висловився про Клубний чемпіонат світу.

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас прокоментував ситуацію з Клубним чемпіонатом світу, що проходить у США.

"Як можна покращити структуру турніру? Просто скасувати його. Моя мета – щоб клубного чемпіонату світу більше не було. Я в цьому абсолютно певен.

Він не має місця. Немає необхідності в ще одному турнірі, який перерозподіляє гроші між тими самими клубами та гравцями. Ця модель руйнує екосистему національних чемпіонатів, особливо у Європі, і ринок телеправ вже вичерпаний.

Нам потрібно зберігати ту екосистему, яка вже існує, та скасувати турнір у поточному вигляді. Нехай Клубний чемпіонат залишається таким, яким був раніше — проходив за один вікенд, і все. Наразі немає доступних дат.

Я бачив частину гри Челсі — виглядало як передсезонна товариська зустріч. Жодної інтенсивності, принаймні в ті 25 хвилин, що я дивився", — наводить слова Тебаса ESPN.

Додамо, що у турнірі беруть участь дві іспанські команди – Реал та Атлетіко.