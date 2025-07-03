Іспанія

Гондураський опорник підписав контракт із клубом Сегунди до 2028 року.

Леванте офіційно оголосив про підписання 27-річного опорного півзахисника Кевіна Арріаги. Футболіст, який до цього належав сербському Партизану, уклав угоду з іспанським клубом до літа 2028 року. Сума трансферу склала 500 тисяч євро.

Арріага розпочав минулий сезон у складі Партизана, куди перейшов із американської Міннесоти Юнайтед улітку 2024 року. Згодом другу частину кампанії провів в оренді в іспанській Сарагосі, де привернув увагу представників Леванте.

Футболіст із Гондурасу має досвід виступів як у північноамериканському МЛС, так і в європейських лігах. У Леванте він має посилити центр поля та допомогти команді боротися за повернення до Прімери.

Нагадаємо, за підсумками сезону-2024/25 місце в елітному дивізіоні Іспанії здобув Леганес, який фінішував першим у Сегунді.