Астон Вілла оголосила про перехід захисника Андреса Гарсії з Леванте.

Фінансові умови угоди між клубами та гравцем не повідомляються, як і термін контракту.

Aston Villa is delighted to announce the signing of Andrés García from Levante. pic.twitter.com/E98nD900u6