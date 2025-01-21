Бірмінгемці підсилили захисну ланку.
Андрес Гарсія, АВ
21 січня 2025, 12:30
Астон Вілла оголосила про перехід захисника Андреса Гарсії з Леванте.
Фінансові умови угоди між клубами та гравцем не повідомляються, як і термін контракту.
"Енергійний і націлений на ворота, він відзначився трьома голами та трьома результативними передачами цього сезону. 21-річний уродженець Валенсії може діяти як на позиції правого захисника, так і на фланзі атаки. Ласкаво просимо, Андресе!" — йдеться у заяві англійської команди.
За основну команду Леванте Гарсія захисник провів 50 матчів, у яких забив чотири голи та віддав шість результативних передач.