Англія

Бірмінгемці підсилили захисну ланку.

Астон Вілла оголосила про перехід захисника Андреса Гарсії з Леванте.

Фінансові умови угоди між клубами та гравцем не повідомляються, як і термін контракту.

Aston Villa is delighted to announce the signing of Andrés García from Levante. pic.twitter.com/E98nD900u6 — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 21, 2025

"Енергійний і націлений на ворота, він відзначився трьома голами та трьома результативними передачами цього сезону. 21-річний уродженець Валенсії може діяти як на позиції правого захисника, так і на фланзі атаки. Ласкаво просимо, Андресе!" — йдеться у заяві англійської команди.

За основну команду Леванте Гарсія захисник провів 50 матчів, у яких забив чотири голи та віддав шість результативних передач.