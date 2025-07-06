Іспанія

Форвард не зумів вразити на турнірі, що позбавило каталонський клуб частини доходів від угоди з Палмейрасом.

Барселона недоотримає два мільйони євро з бонусів, закладених у трансферній угоді з Палмейрасом за нападника Вітора Роке. Про це повідомляє іспанське видання Mundo Deportivo.

Каталонці продали 80% прав на 20-річного форварда за фіксовану суму 25,5 мільйона євро, залишивши ще п'ять мільйонів у вигляді змінних бонусів. Проте один із пунктів, що міг принести клубу два мільйони, активований не буде — Палмейрас поступився Челсі з рахунком 1:2 у Клубному чемпіонаті світу, а сам Роке не потрапив до трійки найкращих гравців турніру.

Хоча бразилець вийшов у стартовому складі чотири рази та одного разу з’явився з лави запасних, він не відзначився жодною результативною дією — а отже, не виконав критерії для виплати бонусу.

Інші пункти угоди залишаються чинними: Барселона може отримати ще один мільйон, якщо Палмейрас виграє міжнародний трофей протягом п’яти років контракту, а також два мільйони — у разі потрапляння Вітора Роке до трійки претендентів на Золотий м’яч.