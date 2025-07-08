Іспанія

Нападник Реала зосередиться на трудовому арбітражі, вимагаючи виплату 55 мільйонів євро за невиплачені бонуси та зарплату.

Кіліан Мбаппе прийняв рішення відкликати позов проти паризького ПСЖ, у якому звинувачував клуб у психологічному тиску та спробі примусити його підписати контракт. Про це повідомляє французьке видання L'Equipe.

Форвард мадридського Реала тепер зосередиться виключно на вирішенні фінансових питань у трудовому арбітражі, де вимагає стягнення 55 мільйонів євро за невиплачену зарплату та бонуси за останні місяці контракту з ПСЖ.

Раніше Мбаппе заявляв, що ПСЖ не виплатив йому частину заробітку, яку Ігрова ліга Франції вимагала виплатити ще у вересні 2024 року. Клуб оскаржив це рішення, через що кошти залишалися заблокованими.

У травні цього року суд Парижа скасував арешт на 55 мільйонів євро. У відповідь ПСЖ подав зустрічний позов до гравця з вимогою компенсації збитків на суму 98 мільйонів євро.

Нагадаємо, що влітку 2024 року Кіліан Мбаппе покинув ПСЖ як вільний агент і підписав контракт із мадридським Реалом.