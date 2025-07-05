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Іспанець тримає інтригу.

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо висловився напередодні матчу 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу з дортмундською Боруссією. Цитує іспанського фахівця Sports Illustrated.

"Боруссія — одна з найсильніших команд Європи. На нас чекає захоплива гра. Ми повинні закінчити сезон на позитивній ноті. З нетерпінням чекаємо початку цього матчу.

Арда має особливі якості. Для нас вигідно, щоб він постійно перебував поруч із м'ячем, брав участь у розіграшах. У нього неймовірний арсенал передач, з ним ми граємо краще, але йому потрібно продовжувати вчитися і вдосконалюватися. Від нього багато чого чекають, однак для нас важливо допомагати йому рости.

Мбаппе? Йому краще. День за днем він відновлюється, і ми скоро вирішимо, чи вийде він у старті проти Боруссії. Є речі, які ви залишаєте відкритими до останньої хвилини, і це одна з них. Мені б хотілося, щоб гравці дізнавалися про таке першими від мене, а не з преси.

Мбаппе та Гонсало Гарсія можуть грати разом, але все залежить від конкретної ситуації та потреб команди в певний момент. Вони здатні доповнювати один одного. Якщо такий хід буде доречним, я абсолютно його не виключаю", — заявив Алонсо.

Матч між Реал Мадрид та Боруссією Д відбудеться сьогодні, о 23:00 за київським часом.