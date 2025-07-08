Іспанія

Іспанський клуб зробив запит щодо трансферу захисника, який минулий сезон провів у Челсі та Астон Віллі.

Центральний захисник Челсі Аксель Дісасі може змінити клубне середовище цього літа. Як повідомляє журналіст Фабріс Гокінс, до боротьби за французького оборонця долучився Вільярреал, який зробив попередній запит до лондонського клубу.

27-річний футболіст приєднався до Челсі у серпні 2023 року з Монако, однак уже цієї зими був відправлений в оренду до Астон Вілли. За підсумками сезону-2024/25 він провів десять матчів у футболці бірмінгемців та ще 17 — за сам Челсі.

Окрім іспанського клубу, інтерес до гравця проявляють Ньюкасл та кілька представників італійської Серії А. Челсі, своєю чергою, налаштований продати захисника не менше ніж за 30 мільйонів євро.

Наразі переговори перебувають на початковій стадії, і ситуація навколо майбутнього Дісасі продовжує залишатися відкритою.