Україна

Клуби вже домовилися про трансфер уругвайця.

Нападник Полісся Факундо Батіста найближчим часом стане гравцем Атлетіко Насьональ. Про це повідомляє журналіст Сесар Луїс Мерло.

За інформацією джерела, клуби вже досягли усної домовленості про трансфер 26-річного уругвайця.

Найближчим часом футболіст пройде медичне обстеження, після чого підпише контракт три роки.

Минулого сезону Батіста провів 15 матчів, у яких забив сім голів та віддав одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що Полісся представило нову форму на сезон-2025/26.