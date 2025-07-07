Нападник Полісся Факундо Батіста найближчим часом стане гравцем Атлетіко Насьональ. Про це повідомляє журналіст Сесар Луїс Мерло.

За інформацією джерела, клуби вже досягли усної домовленості про трансфер 26-річного уругвайця.

Найближчим часом футболіст пройде медичне обстеження, після чого підпише контракт три роки.

Минулого сезону Батіста провів 15 матчів, у яких забив сім голів та віддав одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що Полісся представило нову форму на сезон-2025/26.