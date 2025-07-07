Клуби вже домовилися про трансфер уругвайця.
Факундо Батіста, ФК Полісся
07 липня 2025, 15:17
Нападник Полісся Факундо Батіста найближчим часом стане гравцем Атлетіко Насьональ. Про це повідомляє журналіст Сесар Луїс Мерло.
За інформацією джерела, клуби вже досягли усної домовленості про трансфер 26-річного уругвайця.
Найближчим часом футболіст пройде медичне обстеження, після чого підпише контракт три роки.
Минулого сезону Батіста провів 15 матчів, у яких забив сім голів та віддав одну гольову передачу.
Раніше повідомлялося, що Полісся представило нову форму на сезон-2025/26.