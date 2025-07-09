Англія

Луї Енахоро-Маркус підписав контракт на два роки.

Лідс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з захисником Луї Енахором-Маркусом.

Угода з 18-річним англійцем розрахована до літа 2027 року. Він дістався новачкові АПЛ безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента.

Енахоро-Маркус є вихованцем Ліверпуля. Минулого сезону він провів 17 матчів за молодіжний склад, у яких забив один гол.

Раніше повідомлялося, що Лідс Юнайтед зробив третю пропозицію щодо одного з головних символів Ньюкасла.