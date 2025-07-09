Луї Енахоро-Маркус підписав контракт на два роки.
Луї Енахоро-Маркус, ФК Лідс
09 липня 2025, 15:26
Лідс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з захисником Луї Енахором-Маркусом.
Угода з 18-річним англійцем розрахована до літа 2027 року. Він дістався новачкові АПЛ безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента.
Енахоро-Маркус є вихованцем Ліверпуля. Минулого сезону він провів 17 матчів за молодіжний склад, у яких забив один гол.
Раніше повідомлялося, що Лідс Юнайтед зробив третю пропозицію щодо одного з головних символів Ньюкасла.